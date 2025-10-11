Italia vittoria ma che fatica! Estonia ko 3-1 qualificazione ancora in bilico
Il recente successo della Nazionale italiana contro l’Estonia, culminato con un risultato di 3-1, ha rappresentato un passo fondamentale, ma non ancora definitivo, nel cammino degli Azzurrini verso le fasi finali del Campionato Mondiale. Le reti di Kean, Retegui e Pio Esposito hanno illuminato la serata, garantendo tre punti cruciali, tuttavia la classifica del girone continua a riservare incognite e sfide. La squadra si mantiene salda al secondo posto, ma la contemporanea marcia trionfale della Norvegia, che sta dimostrando una notevole costanza e un’evidente superiorità, impone di non abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - vittoria
CM.com – Italia Under 20, esordio con vittoria ai Mondiali: 1-0 all’Australia con rigore di Mannini
Volley, l’Italia regola la Germania alle Universiadi e firma la seconda vittoria
LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: nel basket 3×3 vittoria dell’Italia contro il Cile, nella pallanuoto gli azzurri battono la Corea
Qualificazione Mondiali 2026, Estonia-Italia 1-3 . Azzurri alla terza vittoria con Gattuso Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-mondiali-quaificazione-nazionale-2026-gennaro-rino-gattuso-estonia-italia-11-ottobre-israele-n - facebook.com Vai su Facebook
Terza vittoria consecutiva per l’#Italia di #Gattuso che contro l’Estonia fa il suo imponendosi con il risultato di 1-3. Per gli Azzurri a segno Kean, Retegui e Pio Esposito - X Vai su X
Italia, vittoria ma che fatica! Estonia ko 3-1, qualificazione ancora in bilico - Il recente successo della Nazionale italiana contro l'Estonia, culminato con un risultato di 3- Si legge su thesocialpost.it
L’Italia supera l’Estonia a Tallin. Con Israele sarà match determinante per i playoff - 1 per gli azzurri la partita tra Estonia e Italia, match del Girone I Gli uomini di Gennaro Gattuso passano dopo 5 minuti grazie al gol di Moise Kean su assist d ... Come scrive 100x100napoli.it