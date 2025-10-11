Il recente successo della Nazionale italiana contro l’Estonia, culminato con un risultato di 3-1, ha rappresentato un passo fondamentale, ma non ancora definitivo, nel cammino degli Azzurrini verso le fasi finali del Campionato Mondiale. Le reti di Kean, Retegui e Pio Esposito hanno illuminato la serata, garantendo tre punti cruciali, tuttavia la classifica del girone continua a riservare incognite e sfide. La squadra si mantiene salda al secondo posto, ma la contemporanea marcia trionfale della Norvegia, che sta dimostrando una notevole costanza e un’evidente superiorità, impone di non abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, vittoria ma che fatica! Estonia ko 3-1, qualificazione ancora in bilico