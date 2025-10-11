Italia vittoria ma che fatica! Estonia ko 3-1 qualificazione ancora in bilico

Thesocialpost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recente successo della Nazionale italiana contro l’Estonia, culminato con un risultato di 3-1, ha rappresentato un passo fondamentale, ma non ancora definitivo, nel cammino degli Azzurrini verso le fasi finali del Campionato Mondiale. Le reti di Kean, Retegui e Pio Esposito hanno illuminato la serata, garantendo tre punti cruciali, tuttavia la classifica del girone continua a riservare incognite e sfide. La squadra si mantiene salda al secondo posto, ma la contemporanea marcia trionfale della Norvegia, che sta dimostrando una notevole costanza e un’evidente superiorità, impone di non abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia vittoria ma che fatica estonia ko 3 1 qualificazione ancora in bilico

© Thesocialpost.it - Italia, vittoria ma che fatica! Estonia ko 3-1, qualificazione ancora in bilico

In questa notizia si parla di: italia - vittoria

CM.com – Italia Under 20, esordio con vittoria ai Mondiali: 1-0 all’Australia con rigore di Mannini

Volley, l’Italia regola la Germania alle Universiadi e firma la seconda vittoria

LIVE Universiadi 2025, risultati 19 luglio in DIRETTA: nel basket 3×3 vittoria dell’Italia contro il Cile, nella pallanuoto gli azzurri battono la Corea

italia vittoria fatica estoniaItalia, vittoria ma che fatica! Estonia ko 3-1, qualificazione ancora in bilico - Il recente successo della Nazionale italiana contro l'Estonia, culminato con un risultato di 3- Si legge su thesocialpost.it

italia vittoria fatica estoniaL’Italia supera l’Estonia a Tallin. Con Israele sarà match determinante per i playoff - 1 per gli azzurri la partita tra Estonia e Italia, match del Girone I Gli uomini di Gennaro Gattuso passano dopo 5 minuti grazie al gol di Moise Kean su assist d ... Come scrive 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Vittoria Fatica Estonia