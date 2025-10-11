Italia Vicario non ha dubbi | Stasera dobbiamo fare bene a prescindere dal risultato della Norvegia Con l’arrivo di Gattuso…

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia, Vicario sicuro: «Noi dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di mister Gattuso.». Le parole L’Italia è pronta a sfidare l’Estonia a Tallinn nella quinta giornata del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Il successo della Norvegia contro Israele ha ridotto ulteriormente le possibilità degli Azzurri di centrare la qualificazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia vicario non ha dubbi stasera dobbiamo fare bene a prescindere dal risultato della norvegia con l8217arrivo di gattuso8230

© Calcionews24.com - Italia, Vicario non ha dubbi: «Stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. Con l’arrivo di Gattuso…»

In questa notizia si parla di: italia - vicario

Forza Italia, Viscusi nominato vicecoordinatore vicario della Valle Caudina

Mauro Mammarella è il nuovo vice segretario regionale vicario di Forza Italia Giovani Abruzzo

Mauro Mammarella, nuovo vicesegretario regionale vicario di Forza Italia Giovani Abruzzo

italia vicario ha dubbiCosa serve per i Mondiali? Vicario: "Anche l'Italia a volte deve sporcarsi la maglia" - Guglielmo Vicario, secondo portiere della Nazionale, ha parlato a Sky prima della sfida di questa sera tra Italia ed Estonia: “È un gruppo. Riporta tuttomercatoweb.com

italia vicario ha dubbiItalia, Gattuso esclude 4 giocatori: out con l’Estonia, fuori anche Meret! - Gattuso ha scelto i giocatori che avrà a disposizione per la sfida contro l'Estonia: 4 esclusi, la lista completa ... Scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Vicario Ha Dubbi