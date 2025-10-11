Italia U21 travolgente | 4-0 alla Svezia azzurrini a punteggio pieno verso Euro2027

Allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena la squadra di Silvio Baldini domina e chiude i conti già nel primo tempo. Doppietta di Pisilli, gol di Camarda e Berti: spettacolo e entusiasmo verso la qualificazione europea. L’ Italia Under 21 continua a correre spedita verso gli Europei 2027. Ieri sera, allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, gli azzurrini di Silvio Baldini hanno travolto la Svezia con un netto 4-0, confermandosi a punteggio pieno nelle qualificazioni e offrendo al pubblico una prestazione di grande intensità e qualità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it