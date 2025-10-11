Italia tris in Estonia e playoff più vicini | primo gol azzurro di Pio| Cronaca 1-3 I voti | super Kean male Gigio
Gli azzurri chiudono la pratica nel primo tempo con Kean (che poi esce per un infortunio) e Retegui. Nella ripresa il bel gol dell'interista e l'errore del portiere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: italia - tris
Mondiale di Scherma 2025, super tris di bronzo per l’Italia: Favaretto e Cristino nel fioretto. Curatoli nella sciabola
Volley, l’Italia regola la Spagna di forza e infila il tris ai Mondiali U19. Zlatanov scatenato con 28 punti!
Il tris dell'Italia in Coppa del Mondo di scherma: azzurri sempre più protagonisti
74’ TRIS ITALIA! Primo gol in nazionale maggiore per Pio Esposito #EstoniaItalia 0-3 - X Vai su X
L’Italia Under 21 di Silvio Baldini cala il tris di vittorie consecutive travolgendo la Svezia 4-0 al “Manuzzi” di Cesena Prestazione dominante degli Azzurrini: apre Pisilli con un gran tiro dalla distanza, poi Camarda raddoppia su rigore e nel recupero arriva - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia batte l'Estonia 3-1 e blinda il secondo posto nel girone per i playoff al Mondiale - Le reti nel primo tempo al 5' di Kean e al 38' di Retegui; nella ripresa al 29' Esposito per il primo gol in ... Si legge su tg.la7.it
Playoff più vicini per l’Italia: tris all’Estonia, in gol anche Pio Esposito, papera di Donnarumma - L'Italia, quantomeno, blinda il secondo posto nel proprio girone delle Qualificazioni per i Mondiali 2026. Lo riporta oasport.it