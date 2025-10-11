Italia S&P conferma il rating BBB+ ma l’industria resta debole
L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha confermato per l’Italia la valutazione BBB+ con outlook stabile. Una decisione che riflette la percezione di stabilità politica e il miglioramento dei conti pubblici. Secondo le ultime stime del Documento di programmazione finanziaria e di bilancio (Dpfp), il deficit tornerà a collocarsi attorno al 3% del PIL nel 2025, segnale di una gestione più equilibrata dei conti. Sul fronte dei mercati finanziari, anche lo spread tra BTP e Bund tedeschi resta contenuto. Nella giornata di chiusura, il differenziale si è attestato a 81,7 punti base, in leggero rialzo rispetto agli 80,5 del giorno precedente, ma su livelli comunque considerati stabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
