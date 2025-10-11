Italia riecco l’incubo playoff In semifinale contro una tra Galles Romania Irlanda del Nord e Moldova

Il miracolo Israele in Norvegia non c’è stato: la vittoria degli scandinavi chiude le porte al primo posto nel girone per l’Italia, che dovrà quindi passare dai playoff di marzo 2026. Come funzionano i playoff: 16 squadre per 4 posti. Le 12 seconde classificate dei gironi europei e le 4 migliori squadre di Nations League non ancora qualificate si contenderanno gli ultimi 4 posti per i Mondiali 2026. In totale, dunque, 16 squadre suddivise in quattro mini-tabelloni da quattro nazionali. Gli Azzurri di Gattuso, secondi nel gruppo I, sono comunque testa di serie grazie al ranking FIFA, e disputeranno la semifinale in casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

