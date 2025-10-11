Italia parla Gattuso | Voglio una Nazionale coraggiosa dobbiamo ritornare coma prima
A poche ore dal fischio d'inizio della sfida di questa sera tra Estonia e Italia, ha parlato ai microfoni della Rai il CT Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: italia - parla
«All’Expo di Osaka raccontiamo una nuova Italia: mostriamo la credibilità, non solo la bellezza». Parla l’ambasciatore Vattani
Così Meloni ha dato credibilità internazionale all’Italia, ora via con economia e riforme. Parla Zeneli
Etiopia e non solo, così l’Italia sta vincendo la sua scommessa in Africa. Parla Cirielli
Meloni parla di stipendi in crescita, ma i salari reali in Italia sono crollati del 7,5%. Chi ci guadagna davvero? Di Linda Giannattasio, con Federico Fubini - facebook.com Vai su Facebook
In Italia si parla troppo poco dei problemi che toccano la vita di tutti i giorni. Mentre con il governo Meloni la pressione fiscale sale al 42,8% e i salari restano fermi, serve tornare alla concretezza: occupiamoci di lavoro, tasse, sanità. - X Vai su X
Gattuso: "Voglio un’Italia coraggiosa, ma capace di annusare il pericolo. Dobbiamo ritrovare la nostra identità difensiva" - A poche ore dalla sfida di qualificazione mondiale tra Estonia e Italia, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai, tracciando la rotta per la sua ... Secondo tuttojuve.com
Italia, parla Gattuso: “Voglio una Nazionale coraggiosa, dobbiamo ritornare coma prima” - A poche ore dal fischio d'inizio della sfida di questa sera tra Estonia e Italia, ha parlato ai microfoni della Rai il CT Gennaro Gattuso ... Segnala msn.com