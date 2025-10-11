Italia Nostra celebra 70 anni di tutela del patrimonio | a Palermo una giornata di studi

Settant’anni di impegno, studio e passione civile per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. La sezione palermitana di Italia Nostra celebra l’importante anniversario con una Giornata di studi dal titolo Italia Nostra a Palermo e in Sicilia, in programma venerdì 17 ottobre a Villa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: italia - nostra

Vertice Italia-Algeria, Meloni e Tebboune a Villa Pamphili: “Nostra amicizia mai così speciale”

Barca di migranti si ribalta in mare, morti due bambini. Sea Watch accusa: «L’Italia non concede approdo, nostra nave bloccata a Lampedusa»

Due bambini morti a largo della Libia. “Potevamo salvarli ma la nostra nave è bloccata dall’Italia”, la denuncia di Sea Watch

#Treviso, un edificio di quattro piani a duecento metri dal Tempio di Canova a Possagno. Per #italianostra: uno sfregio al #paesaggio e alla #memoriastorica di un luogo che appartiene a tutta la #nazione. - X Vai su X

#Treviso, un edificio di quattro piani a duecento metri dal Tempio di Canova a Possagno. Per Italia Nostra Treviso : uno sfregio al #paesaggio e alla #memoriastorica di un luogo che appartiene a tutta la #nazione. Vai su Facebook

Italia Nostra celebra 70 anni di tutela del patrimonio: a Palermo una giornata di studi - Settant’anni di impegno, studio e passione civile per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Da msn.com

La lunga battaglia per la cultura di Italia Nostra e Giovanni Spadolini: il convegno - Mercoledì alle 17,30 la Sala Pegaso Palazzo Strozzi Sacrati ospiterà un incontro organizzato da Italia Nostra Aps e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia per celebrare l’impegno civile e ... lanazione.it scrive