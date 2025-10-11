Italia | mostra globale della FAO a Roma

Il direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Qu Dongyu (secondo da sinistra), visita la mostra globale della FAO intitolata “From Seeds to Foods” (Dal seme al cibo) a Roma, in Italia, il 10 ottobre 2025. La FAO ha inaugurato ieri a Roma la mostra globale intitolata “From Seeds to Foods”, celebrando otto decenni di cooperazione internazionale nella lotta alla fame e nella trasformazione dei sistemi agroalimentari. Il direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Qu Dongyu, prende la parola alla cerimonia di apertura della mostra globale della FAO intitolata “From Seeds to Foods” (Dal seme al cibo) a Roma, in Italia, il 10 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

