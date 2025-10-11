Italia indebitata lo Stato ha passività per 3.943 miliardi e patrimonio netto negativo

Lo Stato italiano ha passività totali per 3.943 miliardi di euro, un patrimonio netto negativo e continua a convivere con un livello di indebitamento pubblico tra i più elevati al mondo. È quanto emerge dal Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2024, approvato con la Legge n. 141 del 26 settembre 2025 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025). I dati, pur tenendo conto della dimensione del Paese e del valore degli attivi pubblici, confermano come la sostenibilità del debito resti una delle principali sfide per la finanza pubblica italiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia indebitata, lo Stato ha passività per 3.943 miliardi e patrimonio netto negativo

Quanto è indebitata la Pubblica Amministrazione in Italia? Dati in miglioramento

