Italia incidente tremendo Sorpasso e la morte in un attimo | a bordo tutti giovanissimi

Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di una ragazza di  23 anni  nella notte tra venerdì e sabato, lungo la  provinciale 91 bis  all’altezza di  Bolgare, nel Bergamasco. Erano circa le  2.30 del mattino  quando due automobili si sono  scontrate frontalmente, provocando un impatto devastante che ha coinvolto cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del  118, la  Polizia Stradale  e i  Vigili del Fuoco, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto tra un’ Audi, sulla quale viaggiava la vittima insieme a un amico, e una  Mercedes  che stava effettuando una  manovra di sorpasso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

