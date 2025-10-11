Italia incidente tremendo Sorpasso e la morte in un attimo | a bordo tutti giovanissimi
Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di una ragazza di 23 anni nella notte tra venerdì e sabato, lungo la provinciale 91 bis all’altezza di Bolgare, nel Bergamasco. Erano circa le 2.30 del mattino quando due automobili si sono scontrate frontalmente, provocando un impatto devastante che ha coinvolto cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto tra un’ Audi, sulla quale viaggiava la vittima insieme a un amico, e una Mercedes che stava effettuando una manovra di sorpasso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - incidente
