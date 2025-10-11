Italia Incendio in condominio 40 evacuati | ci sono morti e feriti

Un terribile incendio ha sconvolto la quiete della notte a Cornaredo, nell’hinterland ovest di Milano, dove tre persone hanno perso la vita. Il rogo è divampato in un appartamento e ha costretto all’evacuazione decine di residenti. Le fiamme nella notte. L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino di sabato 11 ottobre, quando una chiamata ai vigili del fuoco ha segnalato un incendio in un condominio di via Cairoli. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate da un appartamento situato al primo piano di un edificio di quattro livelli, propagandosi rapidamente agli ambienti vicini e sprigionando un fumo denso che ha invaso la tromba delle scale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

