Italia Incendio in condominio 40 evacuati | ci sono morti e feriti

Thesocialpost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terribile incendio ha sconvolto la quiete della notte a  Cornaredo, nell’hinterland ovest di  Milano, dove tre persone hanno perso la vita. Il rogo è divampato in un appartamento e ha costretto all’evacuazione decine di residenti. Le fiamme nella notte. L’allarme è scattato intorno alle  3 del mattino di sabato 11 ottobre, quando una chiamata ai vigili del fuoco ha segnalato un incendio in un condominio di  via Cairoli. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate da un appartamento situato al  primo piano  di un edificio di quattro livelli, propagandosi rapidamente agli ambienti vicini e sprigionando un fumo denso che ha invaso la tromba delle scale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia incendio in condominio 40 evacuati ci sono morti e feriti

© Thesocialpost.it - Italia. Incendio in condominio, 40 evacuati: ci sono morti e feriti

In questa notizia si parla di: italia - incendio

Fiamme altissime, incendio devastante in Italia: “I danni sono incalcolabili”

Italia, terrore in un villaggio turistico, incendio devastante: “Fuoco ovunque”

Incendio nella nota località turistica in Italia: panico e persone in fuga

Italia. Incendio in condominio, 40 evacuati: ci sono morti e feriti - Un terribile incendio ha sconvolto la quiete della notte a Cornaredo, nell’hinterland ovest di Milano, dove tre persone hanno perso la vita. Secondo thesocialpost.it

italia incendio condominio 40Incendio in condominio, tre morti nel Milanese - Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Incendio Condominio 40