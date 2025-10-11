Italia in caso di attacco atomico spazzati via in un’ora | l’allarme per Mattarella e il clamoroso retroscena su Berlusconi
Non esiste un luogo sicuro dove mettere in salvo le massime cariche dello Stato italiano in caso di attacco atomico. È questa la realtà – inquietante ma concreta – che emerge dal nuovo piano di sicurezza nazionale. Mentre il mondo torna a respirare l’aria pesante della Guerra Fredda, con la paura costante di un’escalation nucleare, le tensioni in Ucraina con avvertimenti sempre più duri di Mosca e la difficile situazione geopolitica mondiale, l’Italia scopre di non avere un rifugio operativo per proteggere il presidente della Repubblica o il capo delle Forze Armate. L’eredità dimenticata della Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - caso
Caso Cocci, veleni in Fratelli d’Italia: Belgiorno, quella lettera non affrancata. Le indagini non si fermano
Bojola, niente dimissioni. Forza Italia fa quadrato: "Per noi il caso è chiuso"
Serturini in vista di Inghilterra Italia Femminile: «Essere tra le prime quattro d’Europa non è un caso. Poco spazio finora per me? Ecco cosa rispondo»
I timori per i soldati italiani nella missione di stabilizzazione dopo il caso Unifil in Libano - facebook.com Vai su Facebook
Nel 2025 c'è ancora chi pensa che se lavorassimo 24h al giorno, 365gg all'anno, l'economia crescerebbe molto di più. Si lavora ancora troppo tempo, soprattutto in Italia. E probabilmente non è un caso che si sia tra i meno produttivi. - X Vai su X
“Italia, in caso di attacco atomico spazzati via in un’ora”: l’allarme per Mattarella e il clamoroso retroscena su Berlusconi - Non esiste un luogo sicuro dove mettere in salvo le massime cariche dello Stato italiano in caso di attacco atomico. Riporta thesocialpost.it
«Nessun bunker per le alte cariche dello Stato in caso di attacco atomico»: l'allarme e la nuova regola dopo il rischio ai funerali di Berlusconi - atomico proteggeva le alte cariche italiane, ma con la distensione fu dismesso. Come scrive msn.com