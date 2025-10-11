Italia in campo per Gaza | Meloni invitata in Egitto alla firma dell' accordo

«L'Italia è pronta a fare la sua parte». Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, a poche ore dall'annuncio del presidente Trump sull'intesa raggiunta del piano di pace, ha spiegato quale sarà il ruolo del nostro Paese nel processo di ricostruzione di Gaza. «Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina» ha annunciato il vicepremier. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è andato più nello specifico: «Ho autorizzato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Portolano, a disporre la ripresa delle attività italiane nell'ambito della missione Eubam Rafah, cui partecipa personale dei carabinieri, per la riapertura del valico con le medesime modalità del gennaio 25, in coordinamento con la Farnesina». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia in campo per Gaza: Meloni invitata in Egitto alla firma dell'accordo

