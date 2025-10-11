Italia Gattuso | Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo
Il ct Gattuso, ha parlato della sfida contro l’Estonia, rilasciando parole che delineano lo spirito con cui l’Italia affronterà l’impegno «Voglio una squadra di coraggiosi, ma capace anche di fiutare il pericolo». Con queste parole Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha acceso i riflettori a poche ore dalla delicata sfida di Tallinn contro l’Estonia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: italia - gattuso
Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”
Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”
Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia
Italia, Gattuso ne convoca 23 per l’Estonia: c’è Matteo Gabbia - X Vai su X
Italia, la probabile formazione di Gattuso contro l'Estonia - facebook.com Vai su Facebook
Gattuso: "Voglio una squadra coraggiosa. Dobbiamo tornare a difendere come una volta" - Il ct azzurro, in vista della sfida di stasera contro l'Estonia, ha parlato a Radio1 Rai: "Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temeva ... Segnala msn.com
Azzurri, Gattuso: 'Questa sera voglio una Nazionale di coraggiosi' - "Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. Secondo ansa.it