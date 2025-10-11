Italia fuori dal Mondiale? Sarebbe un disastro epocale
Non solo il piano sportivo, rischio fallimento totale. Da Gravina a Buffon, tanti i protagonisti in bilico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: italia - fuori
Ginnastica ritmica, le Farfalle non decollano ai Mondiali: Italia 15ma nell’all-around e fuori dalle finali. Vince il Giappone
Italia fuori dal nuovo regolamento sanitario internazionale : si conferma l’asse Meloni-Trump sul sovranismo sanitario
Spaventoso incidente in Italia, pulmino con a bordo disabili finisce fuori strada: il bilancio
L’#USA strapazza l’#Italia: 3-0 e Azzurrini fuori dal Mondiale - facebook.com Vai su Facebook
Italia fuori dal Mondiale Under 20: delusione azzurra, Stati Uniti ai quarti - X Vai su X
Italia fuori dal Mondiale? Sarebbe un disastro epocale - Da Gravina a Buffon, tanti i protagonisti in bilico ... Lo riporta gazzetta.it
Italia, vietato snobbare l'Estonia: Gattuso ha conquistato tutti, ma deve trovare l'equilibrio per le due punte - La nostra Nazionale ha ritrovato lo spirito giusto, ma bisogna chiudere la porta di Donnarumma ... Come scrive msn.com