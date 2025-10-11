Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi economici e politici Ecco chi rischia il posto

, fallire il terzo appuntamento consecutivo sarebbe un dramma Tre a zero e palla al centro. Per l’Italia del calcio, mancare la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo sarebbe molto più di una semplice sconfitta sportiva. Si tratterebbe di una tripletta devastante – . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italia fuori mondiale possibiliItalia, Calafiori: "Faremo tutto il possibile! Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali" - Riccardo Calafiori, difensore dell'Italia e dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro l'Estonia, valida per le gare ... Scrive tuttonapoli.net

italia fuori mondiale possibiliItalia fuori dal Mondiale? Sarebbe un disastro anche per l'economia italiana - Da Gravina a Buffon, tanti i protagonisti in bilico ... Lo riporta msn.com

