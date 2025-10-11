Appassionati locali della cultura cinese eseguono la danza del drago durante una fiera a tema Festa di meta’ autunno presso la Marymount International School di Roma, in Italia, il 10 ottobre 2025. La fiera si e’ svolta ieri qui, dove studenti e residenti locali hanno potuto godere di una varieta’ di attivita’ culturali e spettacoli cinesi presentati da appassionati locali della cultura cinese. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Italia: fiera a tema Festa di meta’ autunno a Roma