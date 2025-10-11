Italia escluso un giocatore del Napoli | è tutto ufficiale

Spazionapoli.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la gara di questa sera tra Estonia e Italia è stato escluso un giocatore del Napoli.  Con la sosta,  di fatto, la luce dei riflettori di media  e tifosi è ovviamente rivolta verso la Nazionale di Gennaro Gattuso. Quest’ultima,infatti, giocherà questa sera in trasferta contro l’Estonia nel match valido per qualificarsi al prossimo Mondiale. Anche se, in caso di vittoria contro Israele, la Norvegia sarebbe davvero ad un passo dal staccare il pass come prima del girone degli azzurri. Nel frattempo, però,una decisione di Gennaro Gattuso  ha portato con sé una brutta notizia per  un giocatore del Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

italia escluso un giocatore del napoli 232 tutto ufficiale

© Spazionapoli.it - Italia, escluso un giocatore del Napoli: è tutto ufficiale

In questa notizia si parla di: italia - escluso

Manlio Messina lascia Fratelli d'Italia: "Dalla Procura nessuna accusa, ma il partito mi ha escluso"

Raul Albiol: «A 40 anni sto benissimo, escluso da Marcelino per cose personali. Voglio tornare in Italia»

Rabiot Inter, parla la madre-agente: «L’esclusione del Marsiglia uno shock, c’entra anche De Zerbi! Non va escluso un ritorno in Italia, ecco perché»

italia escluso giocatore napoliItalia, Lucca escluso dalla Nazionale: Gattuso lo ha chiamato prima delle convocazioni - Il centravanti del Napoli, protagonista di un avvio di stagione tra alti e bassi, non figura nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per le prossime due sfide ... Scrive gonfialarete.com

italia escluso giocatore napoliItalia, Gattuso esclude Meret dai convocati contro l'Estonia - Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei ventitré giocatori arruolati per il match di questa sera, valido per la settima gior ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Escluso Giocatore Napoli