Italia escluso un giocatore del Napoli | è tutto ufficiale
Per la gara di questa sera tra Estonia e Italia è stato escluso un giocatore del Napoli. Con la sosta, di fatto, la luce dei riflettori di media e tifosi è ovviamente rivolta verso la Nazionale di Gennaro Gattuso. Quest’ultima,infatti, giocherà questa sera in trasferta contro l’Estonia nel match valido per qualificarsi al prossimo Mondiale. Anche se, in caso di vittoria contro Israele, la Norvegia sarebbe davvero ad un passo dal staccare il pass come prima del girone degli azzurri. Nel frattempo, però,una decisione di Gennaro Gattuso ha portato con sé una brutta notizia per un giocatore del Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: italia - escluso
Manlio Messina lascia Fratelli d'Italia: "Dalla Procura nessuna accusa, ma il partito mi ha escluso"
Raul Albiol: «A 40 anni sto benissimo, escluso da Marcelino per cose personali. Voglio tornare in Italia»
Rabiot Inter, parla la madre-agente: «L’esclusione del Marsiglia uno shock, c’entra anche De Zerbi! Non va escluso un ritorno in Italia, ecco perché»
ASSEGNO DI INCLUSIONE. UN PRIMO BILANCIO. ?Presentato oggi il rapporto di Caritas Italiana sulle politiche di contrasto alla povertà in Italia. "L’Assegno unico di inclusione (Adi) non ha ridotto la povertà in Italia, anzi ha escluso molte famiglie vulne - facebook.com Vai su Facebook
#Ricci ancora escluso dall'#Italia di Gattuso: "paga" il poco minutaggio al Milan - X Vai su X
Italia, Lucca escluso dalla Nazionale: Gattuso lo ha chiamato prima delle convocazioni - Il centravanti del Napoli, protagonista di un avvio di stagione tra alti e bassi, non figura nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per le prossime due sfide ... Scrive gonfialarete.com
Italia, Gattuso esclude Meret dai convocati contro l'Estonia - Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei ventitré giocatori arruolati per il match di questa sera, valido per la settima gior ... Secondo msn.com