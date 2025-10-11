Ci sarà un prima e un dopo, perché quando l’Italia scenderà in campo stasera a Tallinn contro l’Estonia conoscerà già il risultato della prima partita che può dare la vera svolta a queste qualificazioni mondiali, che può permettere di sognare una rimonta che ormai somiglia a un Tourmalet calcistico. Gli azzurri sapranno già come è finita Norvegia-Israele, al momento di iniziare la partita. Israele è forse l’unica altra squadra capace di creare qualche problema ai norvegesi: se Haaland e i suoi fratelli dovessero sbrigarsela con un’altra goleada, il primo posto sarebbe una chimera anche vincendole tutte e battendo i vichinghi a San Siro in novembre, troppa è la distanza nella differenza reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia, è sempre una partita doppia. Sfida l’Estonia pensando a Haaland. Gattuso: "Non dobbiamo distrarci»