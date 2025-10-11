Italia-Brasile La Russa al Maracanà per la ' Partida do Coracao' | in campo grandi campioni per l' evento solidale
(LaPresse) Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha preso parte in Brasile alla ‘Partida do Coraccao’ nello stadio Maracanà di Rio de Janeiro. “Si è svolta al Maracanã di Rio de Janeiro la Partita del Cuore “Brasile-Italia”, che ha riunito le stelle del calcio dei Mondiali del 1982 e del 1994”, scrive La Russa sui social. “Un grande evento di sport e solidarietà, patrocinato da Enel con il sostegno del Governo dello Stato di Rio de Janeiro e dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia, che ha coinvolto migliaia e migliaia di bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale. La partita è stata anche una occasione per celebrare e consolidare l’amicizia tra le due Nazioni”, conclude il presidente del Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
