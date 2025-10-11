Italia-Brasile La Russa a Rio per evento di sport e solidarietà
Roma, 11 ott. (askanews) - "Si è svolta al Maracanà di Rio de Janeiro la Partita del Cuore 'Brasile-Italia', che ha riunito le stelle del calcio dei Mondiali del 1982 e del 1994. Un grande evento di sport e solidarietà, patrocinato da Enel con il sostegno del Governo dello Stato di Rio de Janeiro e dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, che ha coinvolto migliaia e migliaia di bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale. La partita è stata anche una occasione per celebrare e consolidare l'amicizia tra le due Nazioni". È quanto si legge in un post pubblicato sui canali social del presidente del Senato, Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
