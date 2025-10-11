Italia ai playoff per il Mondiale 2026? Come funziona e quali sarebbero le possibili avversarie degli azzurri C’è una squadra da evitare!

Italia si qualifica ai playoff per il Mondiale 2026? Come funziona e quali potrebbero essere le avversarie degli azzurri. C’è una squadra da evitare!. Ancora una volta, la strada per i Mondiali passa dalla roulette dei playoff. L’ Italia, salvo improbabili miracoli, ha mancato la qualificazione diretta e a marzo si giocherà l’accesso al Mondiale 2026 in un mini-torneo ad altissima tensione. Gli Azzurri partiranno da testa di serie, un vantaggio importante, ma i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord sono un monito da non sottovalutare. QUI: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

