Italia a Gaza | giusto andare ma quanti rischi

Duecentomila gazewani marciano verso le loro case a Gaza City. Troveranno macerie. Una dozzina di leader vola al Cairo.. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”
#intanto Tricolore sventolato a Gaza, l'autore risponde a Tajani: "Ringrazio il popolo italiano, non il governo"
L'Italia riprenderà il suo ruolo nell'imminente riapertura della missione civile Eubam-Rafah, al confine tra Egitto e Striscia di #Gaza, nata su proposta di Israele e dell'Autorità Palestinese ormai 20 anni fa, nel 2005, per essere bloccata due anni dopo e poi riatti
L'Italia e Gaza: una storia triste - Perché quel che succede ai palestinesi mobilita molto più di altre guerre urbane, come a Grozny o a Mariupol? Da ilfoglio.it
Gattuso su Italia-Israele: “Ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro, ma noi dobbiamo andare al Mondiale” - Il Ct affronta il tema delle proteste per la partita a Udine: "Capisco la preoccupazione, ma dobbiamo giocare" ... ilfattoquotidiano.it scrive