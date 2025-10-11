Italia a Gaza | giusto andare ma quanti rischi
Duecentomila gazewani marciano verso le loro case a Gaza City. Troveranno macerie. Una dozzina di leader vola al Cairo.. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”
Pronta la missione dell'Italia a Gaza: esperti per riformare l'Anp e medici per curare i feriti
Il ragazzo nella foto è un membro del Gaza Skate team nonché l'autore del famoso video in cui un padre pattina tra le macerie di Gaza insieme a un bambino sventolando le bandiere italiana e palestinese, spacciato dal ministro degli Esteri Tajani come un rin
L'Italia e Gaza: una storia triste - Perché quel che succede ai palestinesi mobilita molto più di altre guerre urbane, come a Grozny o a Mariupol? Da ilfoglio.it
Gattuso su Italia-Israele: “Ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro, ma noi dobbiamo andare al Mondiale” - Il Ct affronta il tema delle proteste per la partita a Udine: "Capisco la preoccupazione, ma dobbiamo giocare" ... ilfattoquotidiano.it scrive