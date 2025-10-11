Italia a Gattuso c’è un calciatore della SSC Napoli che sembra proprio non piacergli

Dailynews24.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mancata convocazione di Lorenzo Lucca da parte del commissario tecnico Rino Gattuso ha sollevato più di un interrogativo tra tifosi e addetti ai lavori. L’attaccante del Napoli, nonostante segnali incoraggianti nelle ultime uscite stagionali, non ha trovato spazio nell’elenco dei convocati per le prossime gare della Nazionale italiana. Gattuso ha deciso di puntare su . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - gattuso

Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”

Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”

Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia

italia gattuso c8217232 calciatoreItalia, Gattuso segue l’ispirazione Simeone: il ruolo di Raspadori con l’Estonia. Ma c’è una mossa che fa discutere - Italia, le scelte di formazioni di Gattuso per il match di qualificazione Mondiali: Gattuso si lascia ispirare da Simeone su Raspadori e lancia Spinazzola ... Scrive sport.virgilio.it

italia gattuso c8217232 calciatoreNazionale, doppia Italia per Gattuso: «Abbiamo solo da perdere, ho in testa due squadre diverse» - La serenità di Rino Gattuso è inversamente proporzionale a quella del suo amico Fabio Cannavaro, neo ct ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Gattuso C8217232 Calciatore