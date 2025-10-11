Israele | colpito Hezbollah in Sud Libano

7.00 "Le Idf hanno colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale". E' quanto rendono noto su Telegram le forze armate israeliane. "L'organizzazione terroristica Hezbollah continua i suoi sforzi per ricostruire le infrastrutture terroristiche in tutto il Libano, sfruttando cinicamente la popolazione libanese come scudi umani - aggiungono le Idf. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

