Israelecamion con aiuti entrano a Gaza

17.10 L'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (Cogat) ha affermato alla Cnn che oggi alcuni camion sono entrati a Gaza senza specificare l'entità. I camion conterranno principalmente "cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi,nonché carburante per operazioni essenziali e gas da cucina". Saranno consentite anche le attrezzature essenziali per la riparazione delle infrastrutture critiche, ha aggiunto. E il Programma Alimentare Mondiale intensifica le sue operazioni,aumenterà pane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele, 'camion con gli aiuti stanno entrando a Gaza' - L'agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (Cogat) ha affermato alla Cnn che oggi alcuni camion sono entrati a Gaza senza specificare l'entità. Si legge su msn.com

Gaza, iniziato trasferimento prigionieri palestinesi. Onu: «Da domani aiuti nella Striscia» - È tregua a Gaza dopo 736 giorni di guerra e in migliaia stanno rientrando nella maggiore città della Striscia. Segnala ilsole24ore.com