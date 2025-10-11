Israele Witkoff parla a Tel Aviv | i fischi della piazza per Netanyahu

L’inviato statunitense per il Medioriente Steve Witkoff ha tenuto un discorso in Israele, alla folla in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. Witkoff, parlando dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il genero del presidente Jared Kushner, i leader arabi e musulmani, il primo ministro Benjamin Netanyahu, le famiglie degli ostaggi. Dalla folla, riportano i media israeliano, sono arrivati fischi quando Witkoff ha menzionato Netanyahu, mentre il nome di Trump è stato applaudito e invocato. “Sono stato in trincea con il primo ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Witkoff parla a Tel Aviv: i fischi della piazza per Netanyahu

Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, hanno pregato al Monte del Tempio, a Gerusalemme, pochi giorni dopo aver contribuito a mediare l'accordo tra Israele e H

