Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi I ricatti di Hamas dietro all’invito a Trump
Tel Aviv, dalla nostra inviata. Gli emissari di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno infilato i bigliettini con le loro preghiere per il successo dell'accordo fra Israel.
Gaza, Israele prepara prima operazione di terra nel centro della Striscia
Gaza, Israele prepara la prima offensiva di terra nel centro della Striscia. Nuova strage di civili in fila per gli aiuti: «Almeno 25 morti»
Israele accusa Hamas: "Ha tagliato i contatti". E prepara l'espansione delle operazioni militari
La Nazionale italiana di calcio, guidata da Gennaro Gattuso, si prepara all'ennesima partita sulla carta semplice ma, allo stesso tempo, terribilmente decisiva per gli Azzurri. Alle 18:00 di domani, all'Ullevaal Stadion diOslo, si sfideranno Norvegia e Israele
Udine si prepara alla partita Italia–Israele con una città blindata, barriere, divieti e maxi piano di sicurezza per il corteo pro Palestina. #Friuli #Udine #Cronaca #Inprimopiano
«Ostaggi liberi entro lunedì», l'attesa in Israele: le foto delle stanze d'ospedale di Tel Aviv in cui verranno ricoverati - Il piano di pace per Gaza prevede il rilascio, tutti insieme e senza «cerimonie» spettacolari dei rapiti.
Israele, Netanyahu visita il centro medico che accoglierà gli ostaggi - Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha visitato, prima dell'inizio dello Shabbat, al Centro Medico Sheba