Israele Jared Kushner a Tel Aviv | Orgoglioso di voi

Durante la loro visita in Israele, la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ivanka Trump, e il genero Jared Kushner hanno tenuto un comizio a Tel Aviv, lodando l’accordo di cessate il fuoco del presidente e celebrando il previsto ritorno degli ostaggi. Il cessate il fuoco a Gaza è proseguito per il secondo giorno consecutivo, mentre sabato decine di migliaia di palestinesi sfollati sono tornati nei loro quartieri e gli israeliani hanno accolto con entusiasmo il previsto rilascio degli ostaggi rimanenti previsto per lunedì. La folla presente al comizio ha applaudito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alcuni hanno fischiato il primo ministro Benjamin Netanyahu, mentre l’inviato statunitense Steve Witkoff, Kushner e Ivanka Trump hanno cantato le lodi del presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Jared Kushner a Tel Aviv: "Orgoglioso di voi"

In questa notizia si parla di: israele - jared

Il genero di Trump Jared Kusnher dietro alla posizione pro-Israele del tycoon, "finanziò insediamenti illegali di Tel Aviv in Palestina" - RETROSCENA

Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, hanno pregato al Monte del Tempio, a Gerusalemme, pochi giorni dopo aver contribuito a mediare l'accordo tra Israele e H - facebook.com Vai su Facebook

Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, hanno pregato al Monte del Tempio, a Gerusalemme, pochi giorni dopo aver contribuito a mediare l'accordo tra Israele e H - X Vai su X

Israele, Jared Kushner a Tel Aviv: "Orgoglioso di voi" - (LaPresse) Durante la loro visita in Israele, la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ivanka Trump, e il genero Jared Kushner ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

"Questa pace è un miracolo". Witkoff con Jared Kushner e Ivanka a Tel Aviv. Applausi e cori per Trump - “Questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Si legge su iltempo.it