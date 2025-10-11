Israele Ivanka Trump a Tel Aviv | Ammiro la vostra forza mio padre è con voi

Ivanka Trump, figlia del presidente Donald Trump, ha reso omaggio alle famiglie degli ostaggi e ha applaudito la loro forza parlando alla folla in piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. “ Questa sera, mentre siamo qui insieme a Tel Aviv, onoriamo la forza di ogni famiglia che attende, prega e crede”, ha detto, come riporta la Cnn. “Sono ammirata dalla loro forza e dalla loro determinazione nonostante tanta sofferenza”. Ivanka Trump, intervenuta alla manifestazione insieme al marito Jared Kushner e all’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, ha poi affermato che il ritorno degli ostaggi rappresenta “un trionfo della fede, del coraggio e della nostra umanità condivisa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Ivanka Trump a Tel Aviv: "Ammiro la vostra forza, mio padre è con voi"

