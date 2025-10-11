israele inizia a trasferire i prigionieri da rilasciare

Milano, 11 ott. (askanews) - Le autorità israeliane hanno iniziato a trasferire i palestinesi che saranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco e di scambio con gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da Haaretz, i detenuti che torneranno in libertà in Cisgiordania sono stati trasferiti nel carcere di Ofer, mentre quelli che torneranno nella Striscia di Gaza o che andranno in Egitto sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

