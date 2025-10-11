Israele inizia a trasferire i prigionieri da rilasciare
Milano, 11 ott. (askanews) - Le autorità israeliane hanno iniziato a trasferire i palestinesi che saranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco e di scambio con gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da Haaretz, i detenuti che torneranno in libertà in Cisgiordania sono stati trasferiti nel carcere di Ofer, mentre quelli che torneranno nella Striscia di Gaza o che andranno in Egitto sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gaza, iniziate le trattative di pace tra Hamas e Israele in Egitto: “Clima positivo” - Meloni: "Il piano di Trump offre una opportunità che non deve andare sprecata" Sono in corso in Egitto, a Sharm el- Da tpi.it
Mo: famiglie ostaggi, 'Trump chieda a Israele negoziati per ritorno prigionieri' - L'Hostages and Missing Families Forum ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a chiedere a Israele di negoziare la fine della guerra a Gaza in cambio ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it