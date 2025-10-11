israele ha bombardato il sud del libano colpite strutture hezbollah

“Le Idf hanno colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale”. È quanto rendono noto su Telegram le forze armate israeliane. Israele ha condotto dei notturni nel Libano meridionale uccidendo un cittadino siriano e ferendo altre sei persone. Secondo l’Agenzia nazionale di stampa libanese, i raid hanno colpito oltre 10 metri di terreno dove erano parcheggiati dei mezzi di trasporto. L’Agenzia nazionale di stampa libanese ha affermato che circa 300 veicoli, tra cui bulldozer ed escavatori, e oltre 100 piccoli veicoli utilitari Bobcat, sono stati distrutti durante i raid. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

