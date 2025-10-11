Israele ha bombardato il sud del Libano Colpite strutture Hezbollah

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le Idf hanno colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale”. È quanto rendono noto su Telegram le forze armate israeliane.  Israele ha condotto dei notturni nel Libano meridionale uccidendo un cittadino siriano e ferendo altre sei persone. Secondo l’Agenzia nazionale di stampa libanese, i raid hanno colpito oltre 10 metri di terreno dove erano parcheggiati dei mezzi di trasporto. L’Agenzia nazionale di stampa libanese ha affermato che circa 300 veicoli, tra cui bulldozer ed escavatori, e oltre 100 piccoli veicoli utilitari Bobcat, sono stati distrutti durante i raid. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

israele ha bombardato il sud del libano colpite strutture hezbollah

© Metropolitanmagazine.it - Israele ha bombardato il sud del Libano, “Colpite strutture Hezbollah”

In questa notizia si parla di: israele - bombardato

Israele, al via sciopero generale a Tel Aviv: bloccate autostrade | Raid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale

Houthi: «Israele ha bombardato la capitale dello Yemen»

Israele ha bombardato Sana’a, la capitale dello Yemen

Israele bombarda il sud del Libano. "Colpite strutture Hezbollah". Beirut: "distruti obiettivi civili, 1 morto". Video - Le forze armate hanno comunicato di aver colpito siti in cui Hezbollah stava immagazzinando macchinari pesanti da utilizzare "per ricos ... Scrive tg.la7.it

israele ha bombardato sudChe cosa ha ottenuto Israele in due anni di guerra - Ha cambiato il Medio Oriente, ma non ha ottenuto la «vittoria totale» promessa da Netanyahu e non è mai stato così isolato ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Ha Bombardato Sud