Israele ha bombardato il sud del Libano Colpite strutture Hezbollah
“Le Idf hanno colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nella zona del Libano meridionale”. È quanto rendono noto su Telegram le forze armate israeliane. Israele ha condotto dei notturni nel Libano meridionale uccidendo un cittadino siriano e ferendo altre sei persone. Secondo l’Agenzia nazionale di stampa libanese, i raid hanno colpito oltre 10 metri di terreno dove erano parcheggiati dei mezzi di trasporto. L’Agenzia nazionale di stampa libanese ha affermato che circa 300 veicoli, tra cui bulldozer ed escavatori, e oltre 100 piccoli veicoli utilitari Bobcat, sono stati distrutti durante i raid. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: israele - bombardato
Israele, al via sciopero generale a Tel Aviv: bloccate autostrade | Raid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale
Houthi: «Israele ha bombardato la capitale dello Yemen»
Israele ha bombardato Sana’a, la capitale dello Yemen
Erano soldi del Qatar, non di Israele. Non penso avessero scritto sulle banconote “per comprare bombe”. In ogni caso, faccio un po’ fatica a credere che il fatto che Israele non abbia bombardato le automobili che trasportavano i soldi del Qatar a Gaza equivalg - X Vai su X
Israele ha bombardato l’edificio residenziale al-Shawa, a Gaza City, che ospitava la clinica della Società palestinese di soccorso medico (PMRS). Sette persone sono state uccise e altre risultano disperse. Vai su Facebook
Israele bombarda il sud del Libano. "Colpite strutture Hezbollah". Beirut: "distruti obiettivi civili, 1 morto". Video - Le forze armate hanno comunicato di aver colpito siti in cui Hezbollah stava immagazzinando macchinari pesanti da utilizzare "per ricos ... Scrive tg.la7.it
Che cosa ha ottenuto Israele in due anni di guerra - Ha cambiato il Medio Oriente, ma non ha ottenuto la «vittoria totale» promessa da Netanyahu e non è mai stato così isolato ... Lo riporta ilpost.it