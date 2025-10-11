Israele credibile C' è un limite Rissa tv tra Montanari e Tricarico
Si accende il dibattito durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli su La7. Quando si parla di Israele, Hamas, il ruolo di Donald Trump e il recente spiraglio di pace su Gaza i toni sono sempre alti e aspri. Questa volta, però, il livello dello scontro si è alzato e in studio si è consumata una vera e propria rissa verbale tra due personalità del dibattito pubblico nostrano tanto autorevoli quanto distanti. Da una parte il professore universitario Tomaso Montanari, fiero avversario del governo israeliano e delle sue politiche sulla striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#piazzapulita Tricarico: "Israele è uno Stato credibile", Montanari lo interrompe: "Ma come si fa? C'è un limite alle cose che si possono dire". - X Vai su X
E’ stata una giornata importante. La pace in Israele e Palestina con rilascio degli ostaggi conferma il grande lavoro del Governo che neanche posizioni inaccettabili come quella di Albanese o degli esponenti della Flotilla, sono riusciti a minare. Giorgia Meloni Vai su Facebook
