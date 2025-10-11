Israele aspetta gli ostaggi con una grande manifestazione Witkoff e Kushner con loro per suggellare il peso degli Usa
È prevista la partecipazione dell’inviato speciale del presidente statunitese Steve Witkoff e del suo genero Jared Kushner alla manifestazione indetta per attendere la liberazione degli ostaggi, che con ogni probabilità arriverà domani sera, anche per preparare l’arrivo di Donald Trump. Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare le famiglie degli ostaggi. Nel mentre, sono migliaia le persone che si stanno riversando nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv. (da nostro inviato a Tel Aviv) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La Ue a Israele: «Smetta di uccidere chi aspetta cibo a e aiuti». La replica: «È Hamas che spara» Belgio, 2 soldati israeliani fermati
Ostaggi di Hamas e dimenticati dal mondo. I 48 che Israele aspetta. La conta del tempo non finirà fino a quando i rapiti non torneranno a casa. L’attesa stanca, sfinisce e le famiglie aspettano segni di vita o di morte da due anni. Di @Micol_fla - X Vai su X
Il nostro amico Saverio Tommasi è stato arrestato e attualmente aspetta di parlare con i legali, come tutti gli altri detenuti. Lo stesso Fanpage informa che Saverio, e tutti gli altri detenuti, è in trasferimento verso il sud di Israele nel centro detentivo di Be’er Shev - facebook.com Vai su Facebook
