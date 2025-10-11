Israele aspetta gli ostaggi con una grande manifestazione Witkoff e Kushner con loro per suggellare il peso degli Usa

È prevista la partecipazione dell’inviato speciale del presidente statunitese Steve Witkoff e del suo genero Jared Kushner alla manifestazione indetta per attendere la liberazione degli ostaggi, che con ogni probabilità arriverà domani sera, anche per preparare l’arrivo di Donald Trump. Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare le famiglie degli ostaggi. Nel mentre, sono migliaia le persone che si stanno riversando nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv. (da nostro inviato a Tel Aviv) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

