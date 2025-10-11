Israele arrivati i primi soldati Usa per monitorare la tregua | nuovi raid in Libano contro Hezbollah

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo giorno di cessate il fuoco a Gaza, gli occhi restano puntati sul delicato equilibrio che ormai caratterizza la regione. Israele e Hamas hanno firmato la prima parte del piano di Donald Trump per la pacificazione della Striscia e si apprestano a concludere le discussioni, trovando compromessi su alcuni dei punti più spigolosi. Al . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

israele arrivati i primi soldati usa per monitorare la tregua nuovi raid in libano contro hezbollah

© Ildifforme.it - Israele, arrivati i primi soldati Usa per monitorare la tregua: nuovi raid in Libano contro Hezbollah

In questa notizia si parla di: israele - arrivati

Flotilla, arrivati a Roma 18 degli italiani liberati in Israele: "Trattati come trattano i terroristi"

Colloqui Hamas-Israele, arrivati anche Witkoff e Kushner, miliziani: “Ok a consegna armi, ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore”

Come si è arrivati al possibile accordo di pace Israele-Hamas: parla il negoziatore ombra Gershon Baskin

israele arrivati primi soldatiSbarco Usa in Israele, pronti 200 uomini per la stabilità di Gaza: il piano per il dopo Hamas - Il Pentagono dispiega un contingente con ruoli logistici e di comando nell’ambito del piano di pace promosso dagli Stati Uniti. Riporta msn.com

israele arrivati primi soldatiTrump annuncia l'accordo sulla prima fase per Gaza. Israele: "Idf prepara il ritiro parziale". Hamas: "1.950 prigionieri per 20 ostaggi vivi" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto", probabilmente lunedì, "e Israele ... Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Arrivati Primi Soldati