Israele altro che regalo all' Italia | la Norvegia ne fa 5 tris di Haaland e vede il Mondiale

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Oslo finisce 5-0 dopo che l'attaccante del City aveva sbagliato due volte lo stesso rigore: norvegesi sempre primi nel girone dell'Italia a punteggio pieno e con una differenza reti di +26. Vince l'Ungheria, pari tra Lettonia e Andorra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

israele altro che regalo all italia la norvegia ne fa 5 tris di haaland e vede il mondiale

© Gazzetta.it - Israele, altro che regalo all'Italia: la Norvegia ne fa 5 (tris di Haaland) e "vede" il Mondiale

In questa notizia si parla di: israele - altro

Gli effetti della guerra di Israele contro l’Iran: altro che “regime change”, a Teheran si rafforza il nazionalismo

Così Israele pianta un altro chiodo sulla bara dello Stato di Palestina

Altro che regionali. Meloni nel trullo è inseguita da Ucraina, Israele e dazi

Israele, altro che regalo all'Italia: la Norvegia ne fa 5 (tris di Haaland) e "vede" il Mondiale - 0 dopo che l'attaccante del City aveva sbagliato due volte lo stesso rigore: norvegesi sempre primi nel girone dell'Italia a punteggio pieno e con una differenza reti di +26. Scrive msn.com

Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica del girone dell’Italia: gli azzurri sperano in un regalo da Israele - L'Italia si appresta a disputare altri due match nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita in Norvegia e le ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Altro Regalo Italia