Isole minori e il diritto a restare | un Disegno di legge per garantire l’indipendenza a partire dall’istruzione
Sessanta isole, trentacinque Comuni, duecentoventimila abitanti. Dietro questi numeri si muove una realtà complessa, spesso fragile, che però continua a rappresentare un patrimonio culturale, ambientale e sociale non marginale. Il Primo Ministro ha annunciato un disegno di legge pensato per loro, le isole minori, con l’intento di definire un quadro normativo che metta insieme ciò che finora è rimasto frammentato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: isole - minori
Caronte & Tourist Isole Minori, massiccia adesione allo sciopero dei lavoratori: "Pronti ad una nuova mobilitazione"
Caronte&Tourist Isole Minori, massiccia adesione allo sciopero dei lavoratori: "Pronti a una nuova mobilitazione"
Isole minori d’Europa: luoghi di silenzio e autenticità
"Le isole in generale, quelle minori in particolare, costituiscono un presidio avanzato dello Stato sul mare. In tale contesto la Difesa svolge un ruolo di primo piano attraverso la #MarinaMilitare - la sorveglianza marittima, il controllo del traffico, la difesa delle inf - X Vai su X
Al via gli stati generali delle Isole Minori: a Lipari il governo apre il confronto sul futuro dei territori insulari https://gazzettadelsud.it/?p=2112296 - facebook.com Vai su Facebook
Isole minori e il diritto a restare: un Disegno di legge per garantire l’indipendenza, a partire dall’istruzione - Dietro questi numeri si muove una realtà complessa, spesso fragile, che però continua a rappresentare un patrimonio culturale, ambienta ... Come scrive orizzontescuola.it
Meloni: presto nuove risorse per sostenere le isole minori - «Il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all'insularità e assicurare risposte concrete ai ... Scrive ilmessaggero.it