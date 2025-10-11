Isole minori e il diritto a restare | un Disegno di legge per garantire l’indipendenza a partire dall’istruzione

Sessanta isole, trentacinque Comuni, duecentoventimila abitanti. Dietro questi numeri si muove una realtà complessa, spesso fragile, che però continua a rappresentare un patrimonio culturale, ambientale e sociale non marginale. Il Primo Ministro ha annunciato un disegno di legge pensato per loro, le isole minori, con l’intento di definire un quadro normativo che metta insieme ciò che finora è rimasto frammentato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it