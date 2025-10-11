Isole minori e il diritto a restare | un Disegno di legge per garantire l’indipendenza a partire dall’istruzione

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessanta isole, trentacinque Comuni, duecentoventimila abitanti. Dietro questi numeri si muove una realtà complessa, spesso fragile, che però continua a rappresentare un patrimonio culturale, ambientale e sociale non marginale. Il Primo Ministro ha annunciato un disegno di legge pensato per loro, le isole minori, con l’intento di definire un quadro normativo che metta insieme ciò che finora è rimasto frammentato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: isole - minori

Caronte & Tourist Isole Minori, massiccia adesione allo sciopero dei lavoratori: "Pronti ad una nuova mobilitazione"

Caronte&Tourist Isole Minori, massiccia adesione allo sciopero dei lavoratori: "Pronti a una nuova mobilitazione"

Isole minori d’Europa: luoghi di silenzio e autenticità

Isole minori e il diritto a restare: un Disegno di legge per garantire l’indipendenza, a partire dall’istruzione - Dietro questi numeri si muove una realtà complessa, spesso fragile, che però continua a rappresentare un patrimonio culturale, ambienta ... Come scrive orizzontescuola.it

isole minori diritto restareMeloni: presto nuove risorse per sostenere le isole minori - «Il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all'insularità e assicurare risposte concrete ai ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Isole Minori Diritto Restare