Ismaele La Vardera sotto scorta | A 32 anni non avrei mai immaginato una vita così

«Non avrei mai pensato che a 32 anni mi sarei ritrovato sotto scorta solo per aver svolto il mio ruolo da deputato». Con queste parole, il deputato regionale Ismaele La Vardera, fondatore e capogruppo del movimento Controcorrente, ha annunciato sui social di essere stato messo sotto tutela dalle autorità. La decisione del comitato per la sicurezza. Nel suo messaggio, La Vardera ha spiegato che il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, composto dai vertici delle forze dell'ordine, ha deliberato una scorta personale che lo accompagnerà su tutto il territorio nazionale.

