Ismaele La Vardera sotto scorta | A 32 anni non avrei mai immaginato una vita così
«Non avrei mai pensato che a 32 anni mi sarei ritrovato sotto scorta solo per aver svolto il mio ruolo da deputato». Con queste parole, il deputato regionale Ismaele La Vardera, fondatore e capogruppo del movimento Controcorrente, ha annunciato sui social di essere stato messo sotto tutela dalle autorità. La decisione del comitato per la sicurezza. Nel suo messaggio, La Vardera ha spiegato che il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, composto dai vertici delle forze dell'ordine, ha deliberato una scorta personale che lo accompagnerà su tutto il territorio nazionale.
Dopo le polemiche dei giorni scorsi per il caso nato da un intervento di Ismaele La Vardera
La Vardera annuncia: "Sono sotto scorta, continuerò con il mio lavoro" - "Questo non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro – conclude il post del deputato