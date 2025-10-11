Ismaele La Vardera | Sono sotto scorta per mio ruolo da deputato Continuo a lavorare senza arretrare di un solo millimetro

«Amici non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato, ma questo purtroppo è. Ieri il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica composto dai vertici delle forze dell'ordine, ha disposto una scorta che seguirà di fatto la mia vita su tutto il territorio nazionale, lo so, è complicato immaginare una quotidianità.

