Islanda-Francia quarta giornata Gruppo D qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
G ara valida per la quarta giornata del Gruppo D di qualificazione ai Mondiali. I transalpini viaggiano spediti verso il primato, mentre i padroni di casa sono in lotta per accedere ai playoff. Islanda-Francia si giocherà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Laugardalsvollur di Reykjavik. I SLANDA-FRANCIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono attualmente terzi in classifica con tre punti, ed hanno perciò bisogno di fare risultato per superare l’Ucraina, attualmente seconda con una lunghezza di vantaggio. In caso di sconfitta e di vittoria degli ucraini, la situazione si complicherebbe per la Nazionale di Gudmundsson che ambisce alla seconda partecipazione consecutiva alla Coppa del MOndo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: islanda - francia
Francia-Islanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Francia di goleada e Barcola ad aprire le danze
Olise-Mbappé, la Francia vince in Ucraina. Goleade di Israele, Grecia, Islanda e Svizzera
Fiorentina: Gudmundsson rientra a Firenze per accertamenti dopo l’infortunio. Salterà Francia-Islanda
Rabiot a segno, tutto facile per la Francia. Islanda-Ucraina è il festival del gol della Serie A - X Vai su X
Parti per un’esperienza unica con il Corpo Europeo di Solidarietà! Oggi vi proponiamo nuove opportunità in: Islanda Uganda Spagna Polonia Francia Inizio delle attività: da Novembre 2025 Invia la tua candidatura prima che scada e Vai su Facebook
Francia-Islanda pronostico e quote: la chicca degli esperti sul risultato esatto - Dall’analisi preliminare delle quote emerge un chiaro favore dei pronostici per la Francia. Secondo calciomercato.com
Pronostico Francia-Islanda, più che l'1 è interessante... - Le qualificazioni al prossimo Mondiale hanno visto esordire, nel gruppo D, la Francia contro l’Ucraina ... Da corrieredellosport.it