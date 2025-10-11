Irregolare in Liguria l’84% delle imprese crescono le malattie professionali | +19%
I casi mortali nei primi otto mesi dell’anno in regione sono stati 19, contro i 13 del 2024. Domenica la giornata per le vittime. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Irregolare in Liguria l'84% delle imprese, crescono le malattie professionali: +19% - I casi mortali nei primi otto mesi dell'anno in regione sono stati 19, contro i 13 del 2024.
Liguria, l'artigianato ritorna a crescere. "Più imprese attive in tutte le province" - Numeri che fotografano una crescita della categoria più sostenuta rispetto a tutte le altre regioni del Centro-