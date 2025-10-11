Irlanda del Nord-Germania quarta giornata Gruppo A qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del Gruppo A di qualificazione ai Mondiali 2026. Raggiunto il primato dopo una brutta partenza, i tedeschi non vogliono fermarsi per accedere velocemente alla fase finale, ma anche i padroni di casa sono in corsa per questo e renderanno la vita difficile. Irlanda del Nord-Germania si giocherà lunedì 13 ottobre 2026 alle ore 20.45 presso il National Football Stadium. IRLANDA DEL NORD-GERMANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno iniziato piuttosto bene il loro cammino di qualificazione ai MOndiali, trovando risultati importanti. La sfida con la Germania rappresenta un banco di prova importante per misurare le proprie ambizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: irlanda - nord
Lussemburgo-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Germania-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 07-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Lo stordimento di Hume mette l’Irlanda del Nord in una posizione forte davanti al test della Germania
? Germania, l’ordine è segnare molto contro Lussemburgo e Irlanda del Nord Vai su Facebook
8 Ottobre, Irlanda del Nord Sta per nascere una leggenda. Forza, fuoco e coraggio si uniscono per dare vita a un nuovo potere. ? #OwnYourRealPower #GameofThronesPhone #realme - X Vai su X
Pronostico Irlanda del Nord-Slovacchia: i precedenti ci dicono il finale - Slovacchia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Lo riporta ilveggente.it
DIRETTA/ Germania Irlanda del Nord (risultato finale 3-1): Amiri-Wirtz! (7 settembre 2025) - La diretta Germania Irlanda del Nord vanta una lunga storia alle spalle, con 19 confronti precedenti fra queste due Nazionali. Come scrive ilsussidiario.net