La sconfitta della Slovacchia in Irlanda del Nord è stato un regalo inatteso per la Germania di Nagelsmann che quest’oggi è proprio di scena a Belfast contro la squadra di O’Neill. Per il North Iron c’è adesso la vera possibilità di trovare dopo oltre 40 anni una qualificazione ad un mondiale; serve l’impresa quest’oggi contro la Mannschaft ed eventualmente una vittoria con 2 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Irlanda del Nord-Germania (Qualificazioni Mondiali Europa, 13-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Mannschaft vittoriosa a Belfast