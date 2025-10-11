Irama chi è la nuova fidanzata Mew

Milano,11 ottobre 2025 – C’erano una volta Mew e Matthew che, orgogliosi della loro storia d’amore, decidevano di lasciare il talent show Amici di Maria De Filippi. C’erano una volta, ma ci sono stati come coppia per ben poco tempo fuori dal programma. Mentre per Matthew si è spesso vociferato di un’amicizia speciale con Giulia Stabile, ballerina a propria volta nell’orbita di Amici, per Mew non si è mai parlato di flirt. Almeno fino ad oggi. Diversi indizi social raccontano di una liaison in corso fra lei e un altro talento ex Amici, ovvero Irama. Mew sarebbe la fidanzata, parlare d’amore potrebbe essere prematuro, di Irama. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

