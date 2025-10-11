Ipotesi incendio doloso a Cornaredo trovate tracce di accelerante nell' appartamento da cui è nato il rogo

I rilievi hanno evidenziato il possibile uso di accelerante, il rogo partito dalla stanza di un 55enne sarebbe stato provocato volontariamente.

Cornaredo, incendio nella notte: un intero nucleo familiare perde la vita tra le fiamme - Un devastante incendio ha causato la scomparsa di tre membri della famiglia Laria a Cornaredo, dove un anziano padre ha perso la vita tentando di salvare la moglie dalle fiamme. Scrive news.fidelityhouse.eu

Nell'incendio di Cornaredo Benito Laria è morto per salvare la moglie Carmela Greco: chi sono le vittime - A Cornaredo un anziano di 88 anni è uscito sul pianerottolo per chiedere aiuto per poi rientrare in casa tra le fiamme: il figlio il primo a morire nell'incendio ... Lo riporta virgilio.it