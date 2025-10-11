Io un precario della giustizia Assunto in tribunale a scadenza E tra un anno sarà disoccupato

di Claudio Repek AREZZO La vita non sarebbe male: 31 anni, una compagna, una bambina di appena 1 mese, uno stipendio discreto, un buon ambiente di lavoro. Tutto bene se non fosse che questa vita è come uno yogurt: ha una data di scadenza, il 30 giugno 2026. Il protagonista di questa storia, che chiameremo Filippo, è un lavoratore precario della giustizia. Data di assunzione giugno 2022, data di licenziamento giugno 2026. Sede di lavoro è il Tribunale di Arezzo, il ruolo è quello di addetto al processo, sezione penale. Sul foglio d’ingresso e su quello di via di questo lavoro, c’è lo stesso acronimo: PNRR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

