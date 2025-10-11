‘Io Non Rischio 2025’ | torna la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile
Tempo di lettura: < 1 minuto Domenica 12 ottobre 2025, dalle 16:00 alle 20:00, in Piazza Roma a Benevento, torna l’appuntamento con “Io Non Rischio”, la campagna nazionale di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, Reluis e le organizzazioni di volontariato. Anche quest’anno i volontari di protezione civile saranno presenti in piazza per incontrare i cittadini, informare e sensibilizzare sui rischi naturali che interessano il nostro territorio — terremoto, alluvione e rischio meteo-idrogeologico — e per diffondere la cultura della prevenzione e della resilienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
