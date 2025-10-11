Io e i miei figli non siamo più tornati lì per il troppo dolore speravo che così Brad Pitt si calmasse | lo sfogo di Angelina Jolie su Château Miraval

“Non sono più stata e non ho più usato Château Miraval sperando che il mio ex marito si calmasse”. L’ultimo tassello, in ordine di tempo, della complessa ed infinita battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt, passa inevitabilmente dalla tenuta francese, celebre per la produzione di vino, ma diventata un intricato oggetto del contendere. Le nuove dichiarazioni della Jolie,infatti, toccano proprio il significato emotivo ed economico di Château Miraval. “Io e i miei figli non siamo più tornati lì per il troppo dolore”, ha spiegato la star hollywoodiana spiegando il perché ha lasciato tutto nelle mani dell’ex marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io e i miei figli non siamo più tornati lì per il troppo dolore, speravo che così Brad Pitt si calmasse”: lo sfogo di Angelina Jolie su Château Miraval

In questa notizia si parla di: miei - figli

Veronica Casaburi accoltellata 7 volte nel sonno dal marito, sopravvive e pubblica un messaggio: «Continuerò a lottare per i miei figli»

Luca Barbareschi: «Sono un uomo libero e questo dà fastidio. Ho avuto una commozione cerebrale e nessuno dei miei figli si è fatto vivo. Le mie compagne? Le ho amate tutte»

“I miei quattro figli hanno guardato i cartoni animati degli Anni 90 per una settimana: non potevo credere all’enorme impatto”: la storia di Ariel Shearer – VIDEO

«Sa che cosa unisce i venezuelani? Riportare i figli a casa. Il sistema ha espulso quasi il 30% della popolazione, qui non c’è una sola famiglia unita. Le persone mi supplicavano: “María Corina, riportami i miei figli”. Il Paese ha bisogno di protezione e compre - X Vai su X

Sandro Murru: «Gli anni ‘80? Un’epoca pazzesca. Ho scelto l’isola per i miei figli» Il dj e producer in arte Kortezman racconta la sua carriera. Dalle radio locali ai palchi di Mosca, dai dischi d’oro al doppio platino in India - facebook.com Vai su Facebook

Angelina Jolie attacca Brad Pitt: “Io e i miei figli non siamo mai più tornati a Chateau Miraval, troppo dolore” - Angelina Jolie rivela nei documenti legali contro Brad Pitt di non essere mai tornata alla tenuta Château Miraval dopo il divorzio: "Troppo doloroso ... Lo riporta fanpage.it

Matteo Renzi: «Ho messo i miei figli in difficoltà per colpa del cognome. Senza Agnese questa partita non l’avrei vinta. Berlusconi è stato il politico che mi è stato ... - Nell’ultima puntata di One More Time, il podcast di Luca Casadei, il leader di Italia Viva si racconta come marito orgoglioso di Agnese e padre di tre ragazzi che hanno saputo resistere alle pressioni ... Riporta vanityfair.it