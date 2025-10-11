Io e i miei figli non siamo più tornati lì per il troppo dolore speravo che così Brad Pitt si calmasse | lo sfogo di Angelina Jolie su Château Miraval

Ilfattoquotidiano.it | 11 ott 2025

“Non sono più stata e non ho più usato Château Miraval sperando che il mio ex marito si calmasse”. L’ultimo tassello, in ordine di tempo, della complessa ed infinita battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt, passa inevitabilmente dalla tenuta francese, celebre per la produzione di vino, ma diventata un intricato oggetto del contendere. Le nuove dichiarazioni della Jolie,infatti, toccano proprio il significato emotivo ed economico di Château Miraval. “Io e i miei figli non siamo più tornati lì per il troppo dolore”, ha spiegato la star hollywoodiana spiegando il perché ha lasciato tutto nelle mani dell’ex marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

